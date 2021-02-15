أكثر معايدات النجوم جدلاً بيوم الحب..ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز بنفس الكادر ودرة توضح حقيقة هدية زوجها الباهظة

معايدات النجوم في يوم الحب 2021، أثارت بعضها جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، وأبرزها طريقة احتفال ريهام حجاج مع زوجها وكذلك ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي، بالإضافة إلى دنيا سمير غانم ودرة وغيرهم من النجوم.

دنيا سمير غانم وزوجها يحتفلان بطريقة كارتونية

واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بطريقة مميزة بيوم الحب مع زوجها رامي رضوان، ونشر الثنائي صورة بالطريقة الكارتونية على انستقرام، للاحتفال بالمناسبة الرومانسية، وتبادلا الرسائل الرومانسية على الصورة، وتغزل رامي رضوان بزوجته وقال:"يوم حب سعيد لحبيبتي وأفضل شريكة وزوجة وصديقة وأم وشخصية كارتونية في الحياة".

وردت دنيا سمير غانم على معايدة زوجها رامي رضوان الرومانسية وقالت:"يوم حب سعيد لرجل أحلامي"، وحاز احتفال رامي رضوان ودنيا سمير غانم المميز بتفاعل كبير من الجمهور، وكذلك زملائهم النجوم بسبب رومانسيتهما وخفة ظلهما وطريقتهما المميزة في الاحتفال.

درة توضح حقيقة هدية زوجها الباهظة

واحتفلت الفنانة درة بطريقة مميزة أيضاً بيوم الحب مع زوجها هاني سعد، ونشرا صوراً رومانسية لهما في أول يوم حب بعد زواجهما، ولاقى احتفالهم تفاعل كبير من الجمهور، وأثارت صورة السيارة بجانبهما للجدل اذ اعتبر البعض انها هدية زوجها لها في يوم الحب، ولكن درة حرصت على توضيح حقيقة الهدية الباهظة وقالت في تعليق لها:"الصورة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي وأمام هذه السيارة التي زينت خصيصاً للفلانتاين ولكنها ليست ملكاً لي أو لزوجي".

ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز بنفس الكادر

ومن الاحتفالات التي لاقت جدلاً في يوم الحب أيضاً، طريقة احتفال الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة، خاصة إنهما التقطا صورة رومانسية بنفس كادر صورة ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي، وهو ما جعل الجمهور يواصل الربط بينهما والمقارنات بين طريقة احتفالهم بيوم الحب، والذي شهد رسائل وصور رومانسية للنجوم العرب مع أزواجهم.