صور نانسي صلاح تستعرض خاتم خطوبتها مع سامح عبد العزيز في أول ظهور بعد إعلان ارتباطهما

نانسي صلاح، الممثلة الشابة، احتفلت بخطوبتها اليوم على المخرج سامح عبد العزيز، بمناسبة يوم الحب، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان ارتباطهما مؤخراً.

نانسي صلاح في أول ظهور مع سامح عبد العزيز

ونشرت الفنانة الشابة نانسي صلاح صوراً لها مع المخرج سامح عبد العزيز أثناء احتفالهما بيوم الحب بطريقة رومانسية، ويعتبر ذلك أول ظهور لهما معاً بعد إعلان ارتباطهما مؤخراً، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بسبب الفارق العمري بينهما، وعلقت نانسي صلاح على صورها الرومانسية مع سامح عبد العزيز وقالت:"يوم حب سعيد حبيبي.. أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص..".

نانسي صلاح تستعرض خاتم خطبتها من سامح عبد العزيز

واستعرضت نانسي صلاح خاتم خطبتها من سامح عبد العزيز في الصور، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان الخطوبة وارتباطهما، ولاقت الصور تفاعل كبير من قبل الجمهور وكذلك زملائهم الفنانين، الذين هنئوهما بالخطوبة، وكانت نانسي صلاح قد أكدت أنها تمت خطبتها للمخرج سامح عبد العزيز في سرية تامة منذ حوالي شهرين، لافتة إلى أنها سوف تعلن تفاصيل الزواج قريبًا لجمهورها، وذلك بعد الجدلالذي أثير بسبب أخبار ارتباطها بسامح عبد العزيز.

الفارق العمري بين سامح عبد العزيز ونانسي صلاح

وبمجرد إعلان نبأ ارتباط نانسي صلاح وسامح عبد العزيز، اعتبر البعض أن فارق العمر بينهما كبيرًا، خاصة وأن نانسي لم تنل شهرتها إلا منذ سنوات قليلة، مع انطلاق برنامج "SNL بالعربي"، إلا أن فارق العمر بينهما حوالي 10 سنوات تقريبًا، حيث إن سامح يبلغ من العمر 44 عامًا، بينما نانسي بحسب تصريحاتها السابقة في برنامج "معكم" عام 2018، فإنها تبلغ من العمر حوالي 34 عامًا.

و يذكر المخرج سامح عبد العزيز جمعته قصة حب بالفنانة المصرية روبي، وتزوج الثنائي عام 2014، يذكر أن علاقة حُب جمعت المُخرج والفنانة روبي، ثم أنجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة في 2015، وفي العام نفسه أعلن الثنائي انفصالهما دون كشف الأسباب، بينما الفنانة نانسي صلاح لم تكشف من قبل هل ارتبطت أم لا، سوى هذه المرة بعد خطبتها رسميًا من المخرج المصري المعروف، وكانت نانسي قد اشتهرت بعدة أدوار مميزة مؤخرًا من بينها دورها في مسلسل "مملكة إبليس" و"طلقتك نفسي" و"إلا أنا"، أما أحدث أعمالها كان مسلسل "أسود فاتح".