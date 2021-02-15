بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها في عيد الحب.. فيديو

استعرضت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني هدية عيد الحب التي قدمها لها تامر. ونشرت "بسمة" فيديو للهدية من داخل شقتها وعلقت قائلة: "شكرا يا تيمو بحبك ".

يذكر ان الفنان تامر حسني، اعتذر لجمهوره لعدم تمكنه من طرح أغنية جديدة في عيد الحب.

وكتب حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "أنا لا يمكن اتسرع وانزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدا جدا جدا أنا أسف كان نفسي اشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم".

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