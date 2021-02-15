«عيونه لما قابلوني» تريند رقم 7 على يوتيوب

تصدرت أغنية "عيونه لما قابلوني" تريند رقم ٧ على موقع "اليوتيوب" بعد وقت قصير من طرحها على القناه الرسمية. تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي". حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه .. ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين". "عيونه لما قابلوني" “عيونه لما قابلوني” كلمات محمد عاطف، الحان رامي صبري.

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