مع زوجها.. جنات تحتفل بعيد الحب

احتفلت المطربة جنات بعيد الحب مغ زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت جنات صورة لها مع زوجها من داخل المنزل وعلقت: "أحبك".



وأحيت النجمة المغربية جنات، حفل عيد الحب، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" العالمية.



وأشعلت جنات، الحفل، بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.



أحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.



جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين.