قد الفراق لـ تامر حسني تقترب من 9 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "قد الفراق" للفنان تامر حسني، نجاح كبير حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر يوتيوب.
تقول كلمات الأغنية: "قد الفُراق.. قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه .. الاشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا".
هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين .. فاكِرها سَهله هتنسى وانسى في قد إيه.. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين".
أغنية "قد الفراق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وأﻟﺤﺎﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.
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