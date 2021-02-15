محمد رشاد يحتفل بعيد الحب على طريقته

احتفل الفنان محمد رشاد، بعيد الحب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر محمد رشاد صورة له وعلق عليها: "ملقتش دبدوب أحمر لقيت الحيطة اتصورت معاها".

يذكر أن محمد رشاد انفصل مؤخرا عن مي حلمي و قال في تصريح قديم له من خلال لقاء تليفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي": "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل أكتر من كده".

وأضاف "رشاد": "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم أحترم فيها الطرف التاني جدا".

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