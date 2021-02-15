روبي تنشر بوستر ألبومها الجديد والنجوم يحتفلون بعودتها للغناء بعد غياب 20 عام

روبي عادت للألبومات والغناء بعد غياب سنوات طويلة، ونشرت صورة بوستر الألبوم الجديد "حتة تانية" اليوم، وهنأها عدد من النجوم على مواقع التواصل بعد نشرها للبوستر.

روبي تشوق الجمهور ببوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"

وشوقت الفنانة روبي الجمهور اليوم ونشرت صورة بوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"، على انسقرام، وكشفت عن طرحه قريباً ولم تحدد موعد طرحه النهائي، ولاقت صورة البوستر تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور بسبب احتفالهم بعودة روبي إلى الألبومات بعد غياب طويل، وكذلك بسبب إطلالتها الجريئة على البوستر وانتظار مفاجآتها به.

تامر حسني والنجوم يهنئون روبي بعودتها للألبومات

وهنأ عدد من النجوم الفنانة روبي بعودتها للألبومات في ألبوم "حتة تانية"، وعلى رأسهم الفنان تامر حسني والذي أعاد نشر البوستر وعلق عليه قائلاً:" مليون مبروك لأجمل روبي في الدنيا إن شاء الله ألبوم يكسر الدنيا، ومليون مبروك لصديقي الغالي المنتج الكبير وليد منصور أول إنتاج غنائي ليه وكالعادة هيطلع مختلف إن شاء الله زي إنتاجك السينمائي.. مبروك يا حبايب قلبي"، وردت روبي على رسالة تامر قائلة:"الله يبارك فيك يا تيمو يا جامد يا نجم الجيل على كلامك الحلو ده بينجح أي حاجة ان شاء الله".

وتلقت روبي عشرات رسائل التهئنة من زملائها بعد الإعلان عن ألبومها الجديد ومنهم الفنانة منى زكي التي علقت لها:"مبروك يا قمر"، وكذلك الفنان عمرو سعد الذي كتب لها: "حتة تانية صحيح.. نجاح وتوفيق ان شاء الله"، بالإضافة إلى رسائل أخرى من أحمد حاتم والموزع أحمد إبراهيم ورزان مغربي وغيرهم.

تفاصيل ألبوم روبي الجديد

وكانت روبي قد نشرت مؤخراً صور لها مع فريق عمل ألبومها الجديد، ومنهم الشاعر أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور والموزع توما، وكشفت روبي عن الاسم المؤقت لألبومها "حتة تانية"، وتتعاون روبي في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل محمد يحيي وعزيز الشافعي وأحمد ابراهيم وبلال سرور وصابر كمال وغيرهم، وكشفت أيضاً عن مفاجأة جديدة بتصوير أغنيتين من الألبوم لطرحها في الفترة المقبلة.

وتعود روبي بالألبوم بعد غياب طويل عن الألبومات والغناء منذ عام 2009، والذي طرحت به ألبوم "انت عارف ليه" وفيديو كليب "ليد بيداري كدة"، وطرحت بعده أغاني منفردة في فترات منقطعة، وآخرها أغنية "سلم علي" من التراث المصري، وشوقت روبي الجمهور لأعمالها الغنائية بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس للاحتفال برأس السنة، وقدمت عدة أغاني لها في البرنامج، وهو ما ذكر الجمهور بأعمالها الغنائية