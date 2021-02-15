نجوم أعلنوا ارتباطهم في يوم الحب.. المهرة البحرينية ونورة العميري تحتفلان بخطبتهما

نورة العميري والمهرة البحرينية والممثلة الشابة نانسي صلاح استغلوا يوم الحب للإعلان عن ارتباطهم وخطبتهم بطريقة مميزة، ونشروا مفاجآتهم السارة للجمهور بطريقة رومانسية على مواقع التواصل الإجتماعي.

المهرة البحرينية تعلن خطبتها في يوم الحب

وأعلنت الفنانة المهرة البحرينية اليوم خطبتها بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، وأثارت التساؤلات حول هوية خطيبها، بعدما أخفت هويته ووجهه في الصور التي نشرتها على مواقع التواصل، ولكنها أكدت خطبتها وأعادت نشر رسائل التهنئة التي تلقتها من الجمهور وزملائها الفنانين، ولم تعلق على تساؤلات جمهورها حول هوية عريسها.

ووجهت المهرة البحرينية رسالة رومانسية إلى خطيبها، تعليقاً على صورتهما معهاً، وقالت:" أنا وأحن قلب ممكن يقابلك"، وتابعت في رسالة رومانسية أخرى على انستقرام:" لا يهم من يكون الرجل لكن المهم أن يكون هناك سند وأمان"، ونشرت عدة تعليقات رومانسية أخرى على صورها مع خطيبها وكذلك نشرت فيديو للحظة استقبالها هدايا خطيبها في يوم الحب، واستعرضتها أمام الجمهور.

نورة العميري تعلن خطبتها

ونفس الأمر أيضاً فعلته نورة العميري، والتي أعلنت خطبتها اليوم بدون الكشف عن هوية خطيبها، وهو ما أثار التساؤلات والشكوك أيضاً حول حقيقة خطبتها، ونشرت نورة العميري عدة صور وفيديوهات للهدايات التي تلقتها من خطيبها، وكذلك نشرت صورة لخاتم الخطوبة وعلقت عليه "أخيراً"، بالإضافة إلى نشرها أغنية رومانسية مع الصور، وهو ما اعتبره الجمهور إعلاناً منها بارتباطها وخطبتها.

نانسي صلاح تؤكد خطوبتها على سامح عبد العزيز

وكانت الفنانة الشابة نانسي صلاح قد أكدت خطبتها من المخرج سامح عبد العزيز اليوم، بعد فترة من التكهنات والجدل حول ارتباطهما، ونشرت الصور الأولى لهما معاً، واستعرضت خاتم الخطوبة، ووجهت رسالة رومانسية إلى خطيبها على انستقرام في يوم الحب وقالت:" يوم حب سعيد حبيبي.. أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص.."، وكانت علاقة الثنائي قد أثارت الجدل بسبب الفارق العمري بينهما والذي يصل إلى ما يقارب 10 سنوات، وذلك بعد انفصال المخرج سامح عبد العزيز عن الفنان روبي منذ أكثر من عامين.