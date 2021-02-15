أحلى فالنتين.. إلهام شاهين تحتفل مع ابنتها بعيد الحب

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر "إنستجرام" بمجموعة من الصور لها مع ابنتها احتفالا بعيد الحب.
وكتبت إلهام شاهين عبر انستجرام قائلة: "قضيت أحلى فالنتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى.. الهام الصغيرة.. كل سنه حبيبتى وإنتى حبيبتى وأحلى بنوتة فى الدنيا.. ويارب يحققلك كل أحلامك ويسعدك و يفرح قلبك.. سنه حلوة عليكى يا حلوتى.. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب.. كل العيلة بتحبك.. جمعتينا وفرحتينا.
وكان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين فى السينما فيلم "حظر تجول" والذى يعرض لها حاليا والذى حققت من خلاله جائزة افضل ممثلة عن دورها فيه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة.
وشاركها فى بطولة الفيلم كل من احمد مجدى وامينة خليل ومحمود الليثى وتاليف وإخراج أمير رمسيس.
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