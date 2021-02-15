”ألف إحساس” أحدث أغانى راغب علامة باللهجة المصرية

يواصل النجم اللبنانى راغب علامة تحضيراته لأغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "ألف إحساس"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد مؤلف الأغنية إيهاب عبد العظيم لـ" اليوم السابع".
من ناحية أخري يحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.
كان النجم راغب علامة قد هنأ مؤخرا دولة الإمارات العربية الشقيقة، شعبا وقيادةً، بعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، فى إنجاز تاريخى عظيم، حيث يعد هذا الحدث هو الحدث العلمى الأكبر فى تاريخ العرب.
يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.
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