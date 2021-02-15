المتحدة تسطر التاريخ.. بطولات تُروى وقصص تُحكى في فيلم ”السرب”

من جديد عادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتسطر التاريخ وتؤرخ لبطولات أولادنا، وتختار قصصا من آلاف القصص التي تستحق أن تُروى عن أبطال يستحقون التخليد، وذلك من خلال فيلم "السرب".

لسنوات طويلة ظل النقاد والصحفيون يطالبون بتخليد بطولات أولادنا في الجيش والشرطة، خاصة أنهم خاضعوا معارك جديدة سطروا بها التاريخ وأعادوا الحق لأصحابه وردوا مصر لأحضان أولادها وطهروها من طيور الظلام، وهي الخطوة التي استجابت لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بداية من فيلم الممر ثم مسلسل الاختيار والاختيار 2، وها نحن أمام السرب والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش وأعادت من خلالها حق أولادنا.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا وهند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني.