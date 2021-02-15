هانى شاكر يطرب جمهور الأوبرا بأجمل أغنياته في عيد الحب

أطرب أمير الغناء العربى هانى شاكر، جمهوره في حفل عيد الحب الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.
وقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر، مجموعة كبيرة من أغنياته المتميزة التي قدمها خلال مشواره الفني، على مدار ساعتين متواصلتين، منها: حيران، بلدى، هو انت لسه بتسألى، يا ريتنى، من قد ايه، لسه بتسألى، متهدديش، على الضحكاية، طاير يا هوى للفنان محمد رشدى، وضحك ولعب، التوبة، جواب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
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