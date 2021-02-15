في عيد ميلاد عبدالله مشرف.. كيف قام بتقليد حسني مبارك

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان عبدالله مشرف الـ 79، والذي يمتد عمره الفني لأكثر من 47 عاما، من خلال الأعمال الفنية المختلفة، المسرحية منها والدرامية والسينمائية.

قال عبدالله مشرف خلال ندوة له بموقع "دوت الخليج" الإخباري، إنه قام بتقليد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الوقت الذي لم يسبق لأي فنان تقليده، لأن طبيعة شخصيته يصعب تقليدها.

وأضاف عبدالله مشرف خلال ندوته، أنه قام بتقليد حسني مبارك أمام الفنان محمد صبحي، الذي قال له قبلها "مبارك ما بيتقلدش"، لكنه تحدى وجسد الشخصية، التي استوحاها "صبحي" فيما بعد وقلدها في أحد أعماله الفنية.

وأشار "مشرف" إلى أنه جاء إلى محمد صبحي فيما بعد، وقال له إنه جسد شخصية مبارك في أحد خطاباته، وهو منفعل، قائلا: "أنا لما أتنرفز؛ أضيع شعبي وبلدي وجيشي.. نرفزة ايه دي".