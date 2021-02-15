بدون مكياج. سارة الشامي تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سارة الشامي ، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سارة الشامي، من سيارتها بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها. ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف سارة الشامي في وضع المكياج واكتفت بجمال ملامحها مما أبرز جمالها. كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي وأسورة.

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