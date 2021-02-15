تحتفل اليوم الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها، التي بدأت حياتها الفنية فى سوريا وشاركت فى العديد من الأعمال الناجحة هناك، لتخطف أنظار المخرجين الذين منحوها عددا من الأدوار المميزة من أبرزها مشاركتها في مسلسلات "هولاكو"، "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، و"صبايا".
وتعد نسرين طافش، واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل فى الوسط الفنى، إذ دخلت فى خلاف حاد مع الفنانة ديما بياعة بعد أن اتهمتها الأخيرة فى احدى البرامج التليفزيونية بشكل صريح بأنها سبب طلاقها من الفنان تيم الحسن، بعد أن اكتشفت وجود علاقة عاطفية بينهم.
لكن "طافش" ردت على تلك التصريحات برفع دعوى قضائية ضد "بياعة"، بالإضافة إلى نشرها تهنئة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتيم الحسن بعد زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.