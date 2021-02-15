في ذكرى وفاة حاتم ذو الفقار.. ترك الكلية الحربية وتعلق بالفن ورحل عن الحياة بـ مأساوية

تحل اليوم الاثنين 15 فبراير ، ذكرى وفاة الفنان حاتم محمد محمود راضي، الشهير بـ حاتم ذو الفقار"، الذى ولد فى عام 1952، بقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، وعاش مع أسرته بمنطقة العباسية بالقاهرة، وهو الشقيق الأوسط بين الأخ الأكبر المهندس ماهر راضي والشقيقة الصغرى الدكتورة "أنوار".

اما اسمه الفني فهو حاتم ذو الفقار، وقد حصل علي لقب "ذو الفقار" من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، الذي كان يجاوره في السكن بمنطقة العباسية، وقدم ما يقرب من 89 عملا فنيا، ما بين السينما والدراما والسهرات التليفزيونية، وقد اشتهر بأداء دور الشر والنصب والاحتيال والعاشق المخادع على الشاشة.

كانت هناك "وصمة" فى تاريخه الفنى، حيث أمضى فترة من حياته في السجن بتهمة تعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي تسبب في طلاقه من الفنانة المعتزلة نورا، وللعلم فان "حاتم" قد تزوج ثلاث مرات، الأولى من كريمة إبراهيم الوردانى، والثانية بالفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسى، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني.

وكان حاتم ينتمى لإحدى العائلات العريقة والثرية التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي بالقرية، وهناك عزبة تسمي "عزبة راضي" نسبة إلي العائلة، وكان والده يعمل بالهندسة، ويرغب في إلحاق ابنه "حاتم" بالكلية الحربية، إلا أنه فضل الالتحاق بمعهد التمثيل مما دفعه إلي ترك الدراسة بالكلية الحربية بعد أن قضي بها عامين، وحصل علي بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بداية السكة الفنية: بدأ الفنان الراحل مشواره الفني من خلال المسرح القومي الذي قدم به العديد من العروض المسرحية، إلا أنه قدم استقالته عام 1986 للفنانة سميحة أيوب مديرة المسرح القومي - آنذاك - احتجاجًا علي استدعائه للمشاركة في عرض مسرحية "السبنسة" عند إعادة عرضها، في وقت انهماكه وانشغاله ببروفات مسرحية أخري بمسرح القطاع الخاص.

حفل زفافه على "نورا" الابرز فى الوسط الفني:

ارتباط الفنانة القديرة نورا، بالفنان الراحل حاتم ذو الفقار، كان من أشهر الزيجات الفنية والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في ذلك الوقت، وكذلك الأدباء والمثقفين، وقد أقيم حفل الزفاف في قاعة "بالمادور" بفندق المريديان، وأحيت الحفل الراقصة سحر حمدى، وكان ابرز الفنانين الذين حضروا نور الشريف وفريد شوقي ومديحة كامل وعادل إمام ويحيى الفخرانى ومحمود ياسين وزوجته وفاروق الفيشاوي ويسرا وليلى علوي ولبلبة ومريم فخر الدين ومحمود عبدالعزيز.