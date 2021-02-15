مهند الحمدي يهدد هؤلاء بعد الحديث عن خلافه مع خطيبته..فيديو

مهند الحمدي رد على شائعات الخلاف مع خطيبته اللبنانية فرح مراد والتي انتشرت في يوم الحب، حيث وجه الفنان السعودي تهديدا لكل مروجي مثل هذه النوعية من الشائعات.

مهند الحمدي يرد على شائعات خلافه مع خطيبته

مهند الحمدي تداول له مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو يرد فيه على بعض الأخبار التي انتشرت حول وجود خلاف بينه وبين خطيبته فرح مراد، حيث أكد مهند الحمدي أن هناك من يسعى للشهرة على حساب المشاهير ونشر أخبار غير صحيحة، وأكد مهند الحمدي أنه تواصل مع مروجي هذه الشائعات وهدد بمقاضتهم فقال: "هناك من يسعى للشهرة على حساب المشاهير، بنشر خبر عن خلاف بين وبين خطيبتي، ويأتي ذلك في يوم الفلانتين، وقد تواصلت مع مروجي هذا الأخبار الذين يستغلون حديث طريف بين وخطيبتي من أجل الشهرة، وأخبرتهم أنني سوف اقاضيهم في حال تكرر هذا الأمر".

مهند الحمدي يخطف الأنظار بصور جديدة مع خطيبته بيوم الحب

مهند الحمدي أكد أن خطيبته فرح مراد كشفت له عن انزعاجها من تداول مثل هذه الشائعات، وأن أيضا أصدقاؤه وزملاءه تواصلوا معه من أجل معرفة تفاصيل ما يحدث، كما أكد الحمدي أن هذه النوعية من الشائعات لا تراعي مشاعر عائلات المشاهير فقال: "خطيبتي فرح اتصلت وهي غاضبة بسبب هذه الأخبار، بالإضافة لأصدقائي وزملائي تواصلوا معي بسبب هذه الشائعات التي تم تداولها، فهذه النوعية من العناوين التي يستغلها البعض لا تهتم بمشاعر عائلات المشاهير عندما يشاهدونها فهؤلاء يريدون الشهرة والإعلانات، اريد أن اقول لكم خدوا حرصكم من هذه الحسابات".

مهند الحمدي احتفل كذلك خلال الساعات الماضية بيوم الحب مع خطيبته، والتقط الثنائي العديد من الصور معا، وقد نشر الحمدي بعضها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق على الصور التي نشرها فكتب: "الله لا يحرمني منك".

مهند الحمدي يحتفل مع إيهاب توفيق بلقب "إنت مين- The Masked Singer "

مهند الحمدي قد انتهى في الفترة الماضية من المشاركة في برنامج "إنت مين- The Masked Singer" الذي كان أحد أعضاء لجنة المحققين فيه مع كل من الفنان قصي خولي، وحسن الرداد، وسيرين عبدالنور، والذي حصل على لقبه الأول الفنان إيهاب توفيق الذي تقمص شخصية "الكوبرا" ونشر مهند الحمدي صورة تجمعه مع الفنان إيهاب توفيق عقب انتهاء البرنامج عبر حسابه على "انستجرام" احتفل من خلالها بفوزه وعلق عليها قائلا: "اكتر من كده اييه .. ختامها مسك مع الفنان التاريخي ايهاب توفيق"، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان مهند الحمدي مسلسل "دفعة بيروت" والذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة شاهد.