احتفل المغني الكندي شون مينديز بعيد الحب مع حبيبته المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو، بنشر صورة لهما وهو يقبل اصابع قدميها وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلق شون مينديز على الصورة قائلا :" اقبل قدمك لانني أحبك"، بينما حصدت الصورة اكثر من 4 مليون لايك " علامة اعجاب" في اقل من 10 ساعات.
ودخل الثنائي الشهير في علاقة عاطفية بعد ان قدما سويا ديو أغنية Senorita التي تجاوزت الـ 500 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب في زمن قياسي.
وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، اما شون مينديز كان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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