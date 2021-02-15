في ذكرى رحيله.. قصة العثور على جثة حاتم ذو الفقار بعد 3 أيام من وفاته

تحل اليوم الأثنين 15 فبراير، ذكرى وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، أو حاتم محمود راضي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر ناهز الـ 60 عاما.
تصاعدت أدواره من الصغيرة إلى أن اشتهر في أدوار الشر كما أجاد في دور الابن الطائش وصار في درب عمالقة الفنانين الذين اشتهروا بأدوار الشر أمثال استيفان روستي وعادل أدهم.
عاش حاتم ذو الفقار آخر فترة في حياته يعاني من العزلة، بعد أن تركته زوجته الثالثة في أول أيام من حبسه، إضافة إلى مقاطعة أهل الفن وأصدقائه المقربين له، حتى وافته المنية وحيدا وليس بجواره أحد.
وظل «ذو الفقار» ميتا في منزله لمدة ثلاثة أيام دون أن يعلم أحد، واكتشف إخوته الوفاة بالصدفة بعد اتصالهم به هاتفيا لعدة أيام دون رد، فكانت نهايته المأساوية.
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