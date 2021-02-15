في ذكرى وفاته.. كيف تسببت انتخابات البرلمان في دخول شفيق جلال عالم الفن

تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفنان شفيق جلال، الذي اشتُهر خلال مسيرته الفنية بتقديم فن "المونولوج"، ليرحل عن عالمنا عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع مرض الكلى استمر 3 سنوات.

بدأ الراحل حياته الفنية عام 1944، عندما توجه مع والده إلى سينما الحلمية للغناء هناك، حتى يقوم بإحياء إحدى الحفلات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بمحامٍ يدعى سيد وهبي، حيث كان يخوض الانتخابات البرلمانية آنذاك، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، وهو ما جعل القائمين على الحملة الانتخابية يدعونه للغناء هناك لمدة أسبوع كامل.