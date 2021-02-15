بفستان جريء.. مي سليم تفاجئ متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الفيديو، وهي ترتدي فستان سوريه كب، وتسريحة شعر بسيطة.

وقالت الفنانة مي سليم، إنها تستعد للسفر خلال الثلاثة أيام المُقبلة لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021.

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه من المنتظر أن تواصل تصوير مسلسل «لحم غزال» لمدة 10 أيام متواصلة، على أن تعود بعدها إلى مصر مرة أخرى بعد انتهاء تصوير المشاهد.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.