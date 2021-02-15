من إنتاج نتفليكس.. كيفانش تاتليتوج يروج لأحدث أعماله بلوك جديد

وظهر كيفانش تاتليتوج المعروف في الوطن العربي باسم مهند التركي بـ لوك جديد، حيث ظهر بشعر طويل ولحية خفيفة وخسران الكثير من وزنه.
كيفانش تاتليتوج حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي واشتهر باسم مهند، وقدم العديد من المسلسلات منها نور، ميرنا وخليل، العشق الممنوع، عودة مهند، جسور وجميلة واصطدام.
وتزوج كيفانش تاتليتوج من باشاك ديزر في 2016، في حفل زفاف أقيم في العاصمة الفرنسية باريس حضره عدد من نجوم تركي، وسط غياب لوالديه بسبب معاناة والده من فوبيا الطيران ومرور والدته آنذاك بوعكة صحية شديدة.
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