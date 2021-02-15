دياب ينشر صورا من كواليس فيلم السرب

كشف الفنان دياب، كواليس فيلم السرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر دياب بالزي الذي ارتداه إرهابيو "داعش" في مدينة درنة الليبية، وعلق على الصورة قائلا : " العقرب ???? ".

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي ، أعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".

وكتب في تعليق عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا الفيلم هو هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.