في عيد ميلاده.. عبدالله مشرف يكشف كواليس أعماله الفنية

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان القدير عبدالله مشرف الـ 79 حيث قدم العديد من الإعمال الفنية الناجحة علي مدار مشواره الفني الطويل .
وخلال ندوة له في "دوت الخليج" ، قال الفنان عبدالله مشرف إنه في بداية حياته الفنية قام بتأليف اسكتش صغير عبارة عن شخصيتين من الأرياف يتسمان بالغباء، ولديهما أخطاء في مخارج الحروف (لدغة)، مشيرا إلى أنه قام بتمثيل هذا العرض أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز في كواليس فيلم "إعدام ميت"، فأعجب به إعجابا شديدا، واستوحى منه شخصية (بيصي) في فيلم "الكيف".
وأضاف عبدالله مشرف أن الفنان محمد صبحي أُعجب هو الآخر بهذا الاسكتش السابق ذكره، وطلب منه ان يقدم نفس الشخصية في أحداث مسلسل "يوميات ونيس" وسماها بـ (عبدالله)، لافتا إلى أن الجمهور أحب كثيرا اللكنة التي يتحدث بها، لدرجة أن أحد المنتجين عرض عليه أن يؤدي فيلما من بطولته بهذه الشخصية البلهاء، وكان يحمل اسم "عبد الله يتحدى الإنترنت" لكنه رفض.
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