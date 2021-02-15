وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لمتابعيها من السيدات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

احتفل حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري بعيد ميلاد ابنته الصغرى شايان.

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهوها صورة جديدة برفقة زوجها أحمد خالد صالح من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: شاركت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو جديد لها وهي تمارس تمارين رياضية من داخل إحدى صالات الجيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية لزوجها.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية.. وإطلالة ياسمين صبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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