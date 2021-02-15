استقالة سامى مغاورى من نقابة المهن التمثيلية

نشر الفنان سامى مغاورى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسب وكيعلن فيها عن استقالته من نقابة المهن التمثيلية. وكتب سامي مغاورى: "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية واشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو ١٠ أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح". يذكر أن الفنان سامي مغاوري يعُرض له حاليًا مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" عبر منصة شاهد VIP.

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