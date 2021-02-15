إلغاء جولة محمد منير الغنائية في فلسطين.. تفاصيل

المثير أن قرار الغاء لم يكن مسببا حيث خرجت مصادر تؤكد قرار الإلغاء ولكنها لم تعلن عن السبب وراء هذا القرار على الرغم من حرص الكينج محمد منير على تقديم حفل غنائي هناك لإسعاد الشعب الفلسطينى.
وكانت قامت الفنانة ليلي علوي بزيارة الكينج محمد منير وقالت انها لم اكن تزوره منذ فترة للاطمئنان على صحته وبالصدفة كان يقوم بعمل بروفة مع فرقته الموسيقية .
وأوضحت ليلي علوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة المذاع علي قناه " اون اى " : قمنا بغناء مقطع موسيقي صغير من اغنية" علي صوتك بالغنا " مؤكدة ان الفنان محمد منير يعطي بهجة وسعادة مؤكدة أن بابه دائما مفتوح .
وتابعت ليلي علوي ، اتمني من الجميع الحب والسعادة ويجب علينا جميعنا ان نحب بعضنا البعض مؤكدة ان أغنية علي صوتك كانت ألحان كمال الطويل .
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