إلغاء جولة محمد منير الغنائية في فلسطين.. تفاصيل

قبل ايام قليلة أعلن الفنان الكينج محمد منير عن قيامه بجولة غنائية فى مدن فلسطين وهو الأمر الذى قوبل بترحيب شديد ولكن على الرغم من حماس الكينج لهذه الجولة والتى كان يهدف لها من أجل إسعاد الشعب الفلسطينى وإدخال البهجة والفرحة عليها الا ان تم إلغاء الجولة تماما.

المثير أن قرار الغاء لم يكن مسببا حيث خرجت مصادر تؤكد قرار الإلغاء ولكنها لم تعلن عن السبب وراء هذا القرار على الرغم من حرص الكينج محمد منير على تقديم حفل غنائي هناك لإسعاد الشعب الفلسطينى.