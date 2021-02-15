أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصور من كواليس «نمبر 2»

شارك النجم أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بعدد من الصور من كواليس الفيديو كليب الخاص به "نمبر 2" على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

وعلق أحمد الفيشاوي، على الصور، قائلًا "من تصوير كليب نمبر 2".



جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي طرح انس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنيته "نمبر 2" والذي يؤديها بطريقة الراب.



من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

