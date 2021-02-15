فيديو لطيفة تبكي في عيد ميلادها ووالدتها تغني لها

لطيفة احتفلت بعيد ميلادها والذي يوافق يوم الحب وهو 14 فبراير بشكل مميز، حيث قدمت لها عائلتها ووالدتها هدية مختلفة تسببت في بكاء الفنانة التونسية.

لطيفة تبكي في عيد ميلادها بسبب هدية والدتها

لطيفة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، والهدية المميزة التي قدمها لها اخوتها ووالدتها، حيث طلبوا منها أن تظهر في فيديو مباشر من أجل الكشف عن المفاجأة التي تم تحضيرها لها، حيث جهزت أسرتها أغنية خاصة لهذه المناسبة وقامت والدة الفنانة لطيفة وكذلك شقيقها الأكبر مع ابناء أشقائها بالغناء لها، لطيفة لم تتمالك دموعها وبكت بعدما استمعت لصوت ووالدتها وهي تغني، ووصفت الهدية التي قدمت لها بأنها الأجمل في حياتها، وأكدت أنها محظوظة بسبب مشاعر عائلتها لها فكتبت تعليقا على الفيديو: "‎يا رب ما أحلى هذه المفاجأة، احلى مفاجأة في حياتي..فرحة حياتي أمي الله يحفظك ليا اخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا..اخواتي و ولاد اخواتي كم انا محظوظة بعيلتي يا رب تحميهم و تخليهملي هذه أحلى هدية في عمري چاتني شكرا".

لطيفة تنشر صور نادرة مع أفراد أسرتها

لطيفة عادت ونشرت فيديو يحتوي على مجموعة صور مميزة من شبابها وطفولتها بالإضافة لصور جمعتها مع عائلتها ووالدتها، ووجهت لطيفة رسالة لهم أكدت من خلالها على مدى سعادتها بما قدموه لها، كما شكرت كذلك صاحب فكرة الأغنية فكتبت لطيفة: "أحلى هدية ‎يا رب تحميلي عيلتي و يا رب تحميلي أمي و اخواتي و ولاد اخواتي انا عايشة بحسكم و بحبكم ليا انتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي .. عمري ما كنت اتخيل هذة الهدية ..في الاغنية هذه حسيت عروق قلبي دوت الخليج اللي تغني .. احلى هدية چاتني في عمري في حياتي كلها يا رب ما يحرمني منكم و يخليكم ليا دايما و مش عارفة ازاي اشكرك يا أمين على الفكرة دي ازاي اقنعتهم .. بس انت صنعت فرحة عمري بعد كل اللي شفناه في ٢٠٢٠ و دوريس تسلم ايدك على الڤيديو يا اغلى دوريس في حياتي و دي فعلا اكبر مفاجأة و احلى هدية چاتني في حياتي كلها الله لا يحرمني منكم و الله يحافظلي عليكم كلكم".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة لطيفة

لطيفة احتفل بعيد ميلادها العديد من النجوم الذين وجهوا لها رسائل التهنئة بهذه المناسبة وكان من بينهم الفنان رابح صقر فكتب: " كل عام وانتي بخير والعمر كله وعقبال 100 سنة"، بينما علق المدير التنفيذ لشركة روتانا سالم الهندي وتمنى للفنانة التونسية دوام الصحة والنجاح فكتب: " كل عام وانتي بخير والعمر كله ان شاءالله وانتي بالف صحة وعافية وتألق ونجاح"، الفنان الكبير عبدالله الرويشد قدم كذلك التهنئة لها فقال: " كل عام والصديقة العزيزة اللطيفة لطيفة بخير"، أما النجمة سيرين عبدالنور فعلقت: "بعيدك بدي اتمنالك الصحة والفرح الدائم حبيبي"، كما قدم التهنئة للفنانة لطيفة كل من الفنان وليد توفيق، ونوال الزغبي، ونجوى كرم، وفارس كرم، والملحن وليد سعد.