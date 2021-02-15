الفنان أسامة القس يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مسلسل ناصر القصبي و فايز المالكي في رمضان 2021

أسامة القس من النجوم السوريين الذين شاركوا خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية السعودية، كما تعاون كذلك في كتابة أكثر من عمل آخرها المسلسل الجديد الذي يجمع كل من الفنان ناصر القصبي وفايز المالكي.

تفاصيل مسلسل ناصر القصبي وفايز المالكي في رمضان

أسامة القس أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن استمراره في كتابة العمل الدرامي الجديد الذي مقرر أن يشارك فيه الفنان ناصر القصبي من أجل عرضه في شهر رمضان القادم على شاشة قناة "MBC"، كما أشار أن كتابة العمل لم يتم الانتهاء منها حتى الآن فقال أسامة القس: " حاليا أقوم بالمشاركة في كتابة حلقات في عمل درامي سيعرض على قناة mbc في رمضان، وهو عمل ينتمي للدراما الكوميدية وهو من بطولة كل من الفنان ناصر القصبي، وفايز المالكي، ولم ننته من الكتابة حتى الآن، وقد انتهيت من كتابة مسلسل قصير سوف تقوم بإنتاجه إحدى المنصات الرقمية".

أسامة القس: "تصوير فيلم عالمي بالسعودية في نهاية 2021"

أسامة القس أوضح كذلك استعداده للمشاركة في بطولة فيلم عالمي من المقرر أن يتم تصويره في المملكة العربية السعودية مع نهاية عام 2021، كما أشار كذلك إلى سبب ابتعاده عن الإخراج على الرغم من تقديمه أكثر من عمل كمخرج فقال أسامة القس: "على صعيد التمثيل، الآن اقوم بالتحضير للمشاركة بفيلم عالمي سيتم تصويره نهاية السنة في المملكة، أما بالنسبة للإخراج التلفزيوني لم اضعه كهدف لي انما كانت مرحلة اتعلم منها اكثر من طموحي بان اصبح مخرجا تلفزيونيا، وسأحصر الاخراج بالمسرح فقط او ان حصل بفيلم سينمائي ذاتي".

أسامة القس: "الدراما السعودية تزخر بالمواهب"

أسامة القس أشاد بالدراما السعودية والتطور الذي تشهده خلال الفترة الحالية فقال: "الدراما السعودية تمر الآن بمرحلة جديدة ومختلفة عما سبق فعلى صعيد المحتوى و حتى على صعيد النجوم كذلك، فلقد بدأت تتعافى من سيطرة الكوميديا طوال عقدين من الزمن تقريبا مما يعني مساحات جديدة، حيث ان الجمهور يتطلع الى ما هو جديد و لافت، خصوصا بعد ظهور المنصات الرقمية الجديدة التي تطلب محتوى درامي سعودي مختلف منافس لما يعرض حوله من تجارب".

وأضاف أسامة القس: "هذا يعني فرص أكبر لكل العاملين في هذا القطاع من كتاب وممثلين و فنيين، عطفا كذلك على الانفتاح التي تشهده المملكة نحو الدراما و الفن بالعموم كقوة ناعمة، مما اعطى للدراما مساحة و دعما كبيرا".

وامتدح أسامة القس المواهب السعودية التي ظهرت خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال فقال: "الدراما السعودية تزخر بالمواهب بكل المجالات ولكن ينقصها تعدد التجارب التي تحول تلك المواهب و التجارب الفردية إلى صناعة حقيقة وهذا يحتاج المزيد من الوقت و التدريب في كل المجالات من كتابة و تمثيل و (طاقم فني ) مساند، واشدد على الطاقم الفني المساند لأنه أساس الصناعة".

يذكر أن آخر عمل شارك فيه أسامة القس مسلسل "ضرب الرمل" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة كل من خالد عبدالرحمن ليلى السلمان ريتا حرب أميرة محمد عبدالعزيز السكيرين.