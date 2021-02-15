وفاة والد الإعلامي الكويتي أحمد ماتقي والنجوم يرثونه بحزن كبير

أحمد ماتقي الإعلامي الكويتي أعلن عن وفاة والده اليوم الاثنين بينما قدم له العديد من النجوم التعازي، ويعتبر والد الإعلامي أحمد ماتقي هو عم الفنان الكويتي خالد امين.

الإعلامي الكويتي أحمد ماتقي يعلن وفاة والده

أحمد ماتقي نعى والده في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" كما كشف عن موعد الجنازة التي من المفترض اقامتها اليوم، وأوضح أحمد ماتقي مقدم البرامج في تليفزيون الكويت أنه بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا تقرر الاكتفاء بتقبل العزاء أثناء تشييع الجنازة، فكتب أحمد ماتقي في تدوينة نعيه: "(يا أَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ارجِعي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً فَادخُلي في عِبادي وَادخُلي جَنَّتي)، بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز الحاج تقي حاجيه عبدالحسين ماتقي وسيُوارى جثمانه الثرى الساعه ٣ عصراً ، اليوم الأثنين 15/2/202" مضيفا :"ونظراً للظروف الراهنة سيكون العزاء في المقبرة فقط أو بالتواصل إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله".

الفنان خالد أمين ينعى عمه ووالد الإعلامي أحمد ماتقي

الفنان خالد أمين نعى كذلك عمه الراحل عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمه الله تعالى المغفور له بإذن الله عمي العزيز الحاج تقي حاجي ماتقي"، وقدم له العديد من النجوم التعازي منهم الفنان حبيب غلوم الذي علق على ما نشره الفنان خالد امين فكتب: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلوبكم الغالي تعازينا القلبية إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما علقت كذلك الفنانة شيماء سبت فكتبت: "عظم الله اجرك واحسن الله عزاك الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه".

النجوم يقدمون التعازي للفنان خالد أمين والإعلامي أحمد ماتقي

طارق العلي نعى والد الإعلامي أحمد ماتقي، كما توجه كذلك بالتعازي للفنان خالد أمين بوفاة عمه فكتب طارق العلي عبر حسابه على "أنستجرام": "بأحر التعازي والمواساة لأسرة ماتقي ولأخ وللمخرج أمين الحاج، وعم الفنان خالد أمين، ووالد الإعلامي المذيع الأخ أحمد ماتقي والمهندس أنور ماتقي الكرام بوفاة فقيدهم الغالي العم الحاج ( تقي ماتقي ) رحمه الله سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته . ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

داوود حسين قدم التعازي كذلك للإعلامي أحمد ماتقي فكتب تعليقا قال فيه: "الله يرحمه و يتغمد روحه الجنة..في جنات النعيم مع الشهداء والابرار بإذن الله .. انا لله وانا اليه راجعون .. الله يصبر قلوبكم" كما نعت الفنانة فاطمة الطباخ الراحل وكتبت: "عظم الله اجرك ياخوي والله يرحمه برحمته الواسعه ويغفر له ويصبركم"، بينما علق الفنان خالد المظفر: "عظم الله اجركم الله يرحمه ويغمد روحه الجنه"، كما كتب الفنان نواف العلي: "عظم الله اجركم و اخر الاحزان ان شاء الله"، وقدم التعازي كذلك كل من الفنان محمد الرمضان، وأحمد البريكي.