نجمات احتفلن بيوم الحب بطرق مختلفة بعيدا عن "شريك العمر" ..دينا الشربيني وأصالة نصري والهام شاهين ابرزهن

احتفلت العديد من النجمات بالفالنتين يوم الحب 2021 بطرق مختلفة بعيداً عن "شريك العمر" الذي تخلو حياتهن منه في الفترة الحالية، فلم يفوتن بالتالي الإحتفال بهذه المناسبة بطرق أدخلت البهجة والحب على قلوبهن رافعين شعار أن "يوم الحب" هو للجميع وليس للمتزوجين والمرتبطين فقط، فإحتفلت الهام شاهين بهذه المناسبة مع ابنة شقيقتها ووصفته بأنه اجمل يوم فالنتين بالنسبة لها، كذلك احتفلت اصالة نصري ونادين نجيم كل منهما مع افراد اسرتيهما، بينما فضلت بعض النجمات الاحتفال بهذا اليوم بجلسات تصوير رومانسية.

رصدنا لكم جانبا من احتفالات النجمات بيوم الحب 2021 بطرق مختلفة بعيدا عن شريك العمر:

نجمات قضين يوم الحب مع أفراد عائلتهن

النجمة إلهام شاهين أمضت اجمل يوم "فالنتين" برفقة "إلهام الصغيرة" ابنة شقيقتها ايناس حيث احتفلت بهذه المناسبة برفقتها الى جانب أفراد أسرتها تزامنا مع عيد ميلاد الأخيرة، فنشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قضيت أحلى فلانتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى الهام الصغيرة".

النجمة اصالة نصري التي يمر عليها عيد الحب هذا العام من دون شريك حياة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، أمضت يوم الحب مع شقيقها وأولادها وأفراد اسرتها فنشر شقيقها انس مجموعة صور من اجواء المناسبة عبر فيها عن محبته الكبيرة لشقيقته اصالة نصري.

وكتب قائلا على الصور :"انا و دوت الخليج روح واحده انقسمت على اثنين ،،، في هذا اليوم اتمنى ان يبقى الحب الذي احيى أُمَماً في قلبك ان يبقى عامراً و غامراً في كل ما يحيط بك حبيبتي اصالة".

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي انفصلت عن زوجها قبل حوالي عامين، قضت بدوها يوم الحب برفقة اطفالها ونشرت مقطع فيديو لإبنتها هافين وعلقت قائلة :"يوم حب سعيد للجميع من هافين، أحبكما كثيرا هافين وجيوفاني".

نجمات يمضين يوم الحب وحيدات بطرق مختلفة

وايضا بدا بأن الفنانة دينا الشربيني التي انفصلت عن عمرو دياب قبل حوالي أشهر قليلة، امضت يوم الحب في ممارسة التمارين الرياضية التي تحبها حيث نشرت على ستوري حسابها على انستغرام مقاطع فيديو وهي تمارس الرياضة وحياتها المعتادة بعيدا عن الاحتفال بيوم الحب بشكل رومانسي خاصة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن الهضبة.

اما النجمة هيفا وهبي التي ما تزال عازبة، فإحتفلت بيوم الحب بطريقة مميزة جدا من خلال اطلاقها تحديا جديدا على حسابها بموقع "إنستغرام"، فظهرت بمقطع فيديو وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر وكتبت على المرآة كلمة "حب" باللغة الإنجليزية وتحيطها بقلب.، ثم علقت على الفيديو قائلة : "بكلمة حلوة مننشر الحب والفرح، اكتبوا بهالتحدي عبارة حب على المراية وعملوا تاج لكل يللي بتحبوون".

اما كل من النجمات أمل العوضي ونور الغندور فإخترن الخضوع لجلسات تصوير مميزة مستوحاة من اجواء يوم الحب مع باقات الورود الحمراء.

كذلك فعلت شذى حسون والتي اطلت بفستان أحمر، ثم نشرت مجموعة صور لها بإطلالة كاجوال في بغداد اشارت الى انها امضت يوم الحب في موطنها وعلقت قائلة :" منو احلى و أوفى من حبيبي العراق حتى الواحد يجي يقضي وياه عيد الحب ، شفتو ليش بغداد مشمسة و جوها يخبل اليوم".