الظهور الأول لـ ديانا حداد بعد خضوعها لعملية جراحية وتكشف تطورات حالتها الصحية ... بالفيديو

ديانا حداد في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية في المستشفى اطلت على جمهورها عبر مقطع فيديو تحدثت فيه عن حالتها الصحية ووجهت الشكر الكبير لكل جمهورها ومحبيها ...فماذا قالت؟.

اول ظهور لديانا حداد بعد خضوعها لعملية جراحية

النجمة اللبنانية ديانا حداد التي أقلقت الجمهور على وضعها الصحي بعد انتشار صورة لها من داخل المستشفى عقب خضوعها لعملية جراحية طارئة في المعدة، إرتأت الخروج على متابعيها من خلال مقطع فيديو قصير صورته من داخل منزلها، فأكدت نجاح عمليتها الجراحية التي أجرتها في معدتها بدون أن تتحدث عن تفاصيل أزمتها الصحية.

وقالت بأنها خرجت اليوم من المستشفى الى منزلها لتكمل تعافيها، مؤكدة بأن الصحة أهم شيء في الحياة حيث تعلمت ذلك من والدها الراحل، وخاصة بعد مرورها بهذه الأزمة، كما وجهت الشكر الكبير لكل من سأل عنها وتوجه بالرسائل لها، وقدمت اعتذارها لعدم قدرتها على الرد على الرسائل بسبب وضعها.

وبدت ديانا حداد بملامح مرهقة وهي تتحدث بالفيديو الى جانب ارهاق صوتها.

ازمة ديانا حداد الصحية

ديانا حداد أقلقت الجمهور على وضعها الصحي منذ يوم امس بعدما نشرت شقيقتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" صورة لها بعد خضوعها لعملية في المعدة، وأكدت أن شقيقتها ديانا حداد بخير، وأن الرسالة لطمأنة جمهورها في العالم العربي، فكتبت: "اختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي انها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية".

وتفاعل العديد من النجوم مع تدوينة شقيقة ديانا حداد، فكتبت لجين عمران: " سلامتها ألف سلامة حبيبتي ما تشوف شر إن شاء الله"، وعلقت كذلك المخرجة نهلة الفهد فكتبت: "ماتشوفين شر حبيبتي دندون"، كما علق كذلك كل من فايز السعيد، وهيفاء حسين، و بثينة الرئيسي، والإعلامية رابعة الزيات وغيرهم.

أحدث اعمال ديانا حداد

النجمة ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ما نستمر"، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، حيث تحمل الأغنية رأياً مغايراً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد.

وتعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.