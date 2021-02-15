تكريم خالد الحجر فى المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

قررت إدارة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح تكريم المخرج خالد الحجر لما قدمه من اعمال فنية جيدة ويقام حفل التركيم فى 21 فبراير الجارى.

يعد آخر أعمال المخرج خالد الحجر السينمائية "شيهانه" الذى صوره خارج مصر ودارت أحداثه حول العمليات الإرهابية التى تقوم بها داعش فى سوريا، من خطف وقتل وتعذيب وتفجيرات فى مناطق عديدة، أما آخر أفلامه في مصر فكان "جريمة الإيموبيليا" من تأليفه وإخراجه، وشارك فى بطولته طارق عبدالعزيز، هانى عادل، ناهد السباعى، عزة الحسينى، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة.

خالد الحجر حصل من قبل علي جائزة الهرم الذهبي، في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم " الشوق " وعمل كمساعد للمخرج الكبير (يوسف شاهين) في ثلاثة أفلام، بالإضافة لأعمال أخرى محلية وعالمية، وسعى خالد الحجر للترويج للسينما المصرية دوليًا، فاشترك في ندوة برلين للمواهب الشابة كأول محاضر مصري يعمل في مجال السينما لإلقاء محاضرات عن السينما في العالم الثالث، وقد تم دعوته للاشتراك في لجنة تحكيم (مهرجان بوجوتا السينمائي) بـ(كولومبيا) في عام 2008، وكان أول فيلم يقدمه الحجر في مصر هو (أحلام صغيرة) عام 1993، وبعدها غاب عن السينما المصرية قبل عودته في عام 2004 من خلال فيلم (حب البنات)، وأعقبه بأفلام (مفيش غير كده، قبلات مسروقة، الشوق) ، كما قدم أيضًا مسلسلات (دوران شبرا، البلطجي، فرح ليلى، شمس)، وعُرضَت أفلامه في أكثر من 150 مهرجان سينمائي دولي بما فيهم مهرجانات (كان، مونتريـال، نيويورك، روتردام) ليفوز بخمس وثلاثين جائزة على الصعيدين الدولي والوطني.