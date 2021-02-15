حرصت الفنانة مروة الأزلي، على تهنئة جمهورها بعيد الحب من خلال مشاركتها فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت مروة الأزلي مقطع فيديو من مسلسل البرنس جمعها بالنجم "إدوارد"، وكتبت تعليقا على قائلة: "لما ترجع ورثك ابقي تعالي احضن يا حبيبي.. بمناسبه عيد الحب وكده ????❤️". وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎ مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشهد من مسلسل البرنس.. مروة الأزلي تحتفل بعيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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