الموديل العراقية فلة بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الإعلامية والموديل العراقية فلة صورا جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة .
يشار إلى أن فلة تستعد لمجموعة أعمال فنية، حيث تخوض أولى تجاربها في الدراما السورية بمسلسل " دماء من ماء " أمام الفنان السورى الكبير ميلاد يوسف .
يذكر أن فلة تعد من أشهر الاعلاميات والموديلز و من مشاهير السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وحققت شهرة واسعة من خلال صفحتها mohra384 اوالتى تضع عليها موضوعات متميزة .
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