نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة حب لجمهورها.. صور

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها بالتزامن مع عيد الحب، وبهذه المناسبة، أطلت طافش على جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".
وكتب نسرين طافش : "رحلة الحياة هدية عظيمة من الله .. تفاصيل الرحلة مدهشة .. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها .. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الامور ببساطة اكتر والتعقيدات بمرونة اكبر والمشتتات بتجاهل اغلب الأوقات .. والتحديات بحلول انضج وأوعى.
وتابعت: "لسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها واتطور .. حياتي اليوم اجمل من اي وقت مضى صحتى و لياقتي اقوى من اي وقت مضى كانو عن جد الزمن مجرد وهم .. عقلي وروحي في تأمل و تناغم بين النجوم و الكواكب و المجرات و رجلي ثابتين عالارض وجواتها متل جذور الشجر .. و قلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح و يسعى ويجتهد ويعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار ????
Happy birthday to meee ????????????????????".
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش التي أتمت عامها الـ 39 حيث ولدت يوم 15 فبراير عام 1982 في مدينة حلب لأب فلسطيني وأم جزائرية.
بدأت الفنانة نسرين طافش مشوارها الفني مبكرا قبل أن تنهي دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وكان أول عمل لها خلال مسلسل هولاكو عام 2002 ثم عملت في الغناء والمسرح والسينما.
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