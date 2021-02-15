التشكيلية ريا الحارثية تقدم دورة أساسيات الرسم بالألوان الخشبية

كتب ــ يوسف بن سعيد المنذري:

تقدم الفنانة التشكيلية ريا الحارثية دورة أساسيات الرسم بالألوان الخشبية عبر برنامج الواتس اب لمدة 5 أيام، وقد انطلقت الدورة في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بمشاركة 22 من الفنانين التشكيليين وهواة الرسم من السلطنة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتناول الحارثية عدة محاور أهمها: الأدوات المناسبة للرسم وطرق استخداماتها وطرق التلوين وطرق التظليل وتطبيقه على الأشكال ورسم البورتريه مع شرح الخطوات واستخراج ألوان البشرة من الصورة.

وحول الدورة تحدثت التشكيلية ريا الحارثية قائلة: تعلم الأساسيات يمهد الطريق نحو التميز ففي كل مجال من مجالات الفن أساسيات لا بد من الإلمام بها وتجربتها وتطبيقها وتعلمها من ذوي الاختصاص في المجال والتجارب المتعددة، وفي هذه الدورة سيتم التطرق لأساسيات الرسم بالألوان الخشبية وشرحها وفسح المجال للمشاركين للتطبيق لاستكشاف الأخطاء الشائعة ومعالجتها وتمكين المشاركين وتنمية قدراتهم بأسلوب يجمع بين المعلومات والتطبيق العملي. وأضافت: رغم الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا إلا أن الفرص ما زالت ممكنة لاستمرارية تنفيذ هذه الدورات التي نسعى من خلالها لتبادل الأفكار.

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