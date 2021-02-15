نبيلة عبيد تكشف أصعب المشاهد التي جسدتها.. فيديو

كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن أصعب مشاهدها فى فيلم " المرأة والساطور"، وهو مشهد التحقيق معها في أحداث الفيلم، وكيف استطاعت أن تنفذه بإتقان.

ونشرت نبيلة عبيد المشهد عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"المرأة والساطور فصة وإخراج سعيد مرزوق المشهد اللي تعبني جدا وانا بأديه ومن اصعب المشاهد اللي تعاملت معاه كممثلة".

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 الشهر الماضي التى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.