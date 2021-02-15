ملكة جمال العرب.. نسرين نوبير تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

خضعت النجمة المغربية وملكة جمال العرب نسرين نوبير لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد حجاج ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار ونالت إعجاب كل متابعيها.
وكانت آخر أعمال نسرين مشاركتها في المسلسل الكوميدي المغربي le boy وحققت حلقاتها أعلي نسبة مشاهدة بين كل الحلقات، وشاركت أيضا في فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة.
وتستعد نسرين للمشاركة في فيلم "حبيبي" للنجمة شيرين عبد الوهاب والذي يقوم بإنتاجه وليد منصور ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.
نسرين نوبير فنانة مغربية حصلت على لقب ملكة جمال العرب عام 2016 واتجهت الي الغناء وطرحت أغنية “بنت صغيرة” عام 2017 و توالت مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية.
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