شركاء النجاح.. عمرو دياب يحتفى بصناع إعلانه الجديد

نشر النجم عمرو دياب صورة جديدة له من دبي؛ وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر عمرو دياب في الصورة برفقة عدد من أصدقائه أثناء كواليس تصوير إعلان عطره الجديد، وعلق قائلًا "شركاء النجاح ????❤️ #AmrDiab Eau de Parfum ، ترقبوا"



ويجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي صدرت في ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.



أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.