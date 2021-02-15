20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

أثار فيلم "السرب" ضجة كبيرة منذ عرض البرومو الخاص بالفيلم أمس وحتى هذه اللحظة حيث تصدر اسم الفيلم تريند جوجل بعد كشف بعض التفاصيل الخاصة به من جانب النجوم المشاركين فى العمل والذى يعد ملحمة وطنية جديدة تكشف خبايا الإرهاب وتمجد الجيش المصرى وخاصة القوات الجوية التى عزفت ملحمة وطنية بعد إبادة معسكرات الإرهابيين واقتحام تنظيم داعش فى ليبيا بعد واقعة ذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة.

وكشف المخرج أحمد نادر جلال بعض التفاصيل الخاصة بالفيلم فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" قائلا: هذا العمل يعد ملحمة وطنية وشرفا لأى ممثل أو أى فرد فيه أن يشارك فى هذا العمل الذى يكشف حقيقة وزيف الجماعات المتطرفة وكيف يستندون إلى الدين من أجل تحقيق أهدافهم.

وقال: العمل يمجد الجندى المصرى والأبطال الحقيقيين الذين لا يخشون أحدا فى سبيل الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهابيين الذين ينالون من هذا البلد.

وأوضح جلال: الفيلم مازال فى مرحلة التصوير حيث يتم حاليا بناء الديكورات ومن المتوقع استكمال التصوير بعد رمضان خاصة أن هناك عددا من الفنانين المشغولين فى تصوير أعمالهم التى تعرض فى رمضان المقبل.

وأشار جلال إلى أن العمل يتم تصويره فى عدد من الدول حيث من المقرر أن يستكمل التصوير فى دولة عربية إلى جانب دولة أوروبية ومصر.

الفيلم يشارك فيه بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا ومحمد دياب وآسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى وأحمد حاتم وهند صبرى وهو من تأليف عمر عبد المجيد وإخراج أحمد نادر جلال فى أول تعاون بينهما.

وكشف البرومو الخاص بفيلم السرب الذى تم عرضه أمس عن مضمونه حيث يناقش قصة حقيقية وهى الجريمة الشنعاء التى قادها تنظيم داعش فى ليبيا بذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة وهو الأمر الذى قوبل برد حاسم وقوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حيث خرج ببيان شديد اللهجة فى الوقت نفسه كانت القوات الجوية تتحرك للقضاء على معسكرات هذا التنظيم فى ليبيا وهو ما تحقق على أرض الواقع ليأخذ بالثأر للشهداء الذين قتلوا على يد التنظيم الغاشم.

وكشف البرومو عن الدعم اللوجيستى الذى تقدمه القوات المسلحة لصناع الفيلم من أجل تصويره بشكل حقيقى وواقعى حيث يتم توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة من أجل تصوير العمل والذى من المتوقع عرضه فى عام 2021 كما تم الإعلان عنه فى البرومو الخاص بالفيلم.