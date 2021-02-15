شكرا لقرائتكم خبر عن خبر حمل ياسمين صبري يثير ضجة واسعة على منصات التواصل.. ما حقيقة الأمر؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 15 فبراير 2021 10:39 مساءً - تداولت تقارير فنية عدة أنباءً عن حمل الفنانة المصرية ياسمين صبري، من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري حامل!

وماعزز هذه الأنباء، ما قاله الكاتب الصحفي أيمن عبد النور، بأن ياسمين صبري لم تكن ترغب في أن يطغى. اهتمامها بنجاحها الفني على تحقيق حلم الأمومة من الشخص الذي أحبته وتزوجته.

وذكر نور الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية محلية أن أحمد أبو هشيمة شعر بحالة من السعادة البالغة. بعد تلقيه خبر حمل ياسمين صبري، كون هذا الأمر سيزيد الترابط بينه وبين زوجته.

وأشار نور الدين إلى أن حمل ياسمين صبري قد يدفعها لتأجيل مسلسلها الرمضاني هذا العام، وأنها ستحاول الحد. من ارتباطاتها الفنية حتى تتفرغ لتلك المرحلة المهمة في حياتها العائلية، منوهاً إلى أنها تكتمت على خبر حملها فيما عدا المقربين جداً منها.

مصادر مقربة تكشف الحقيقة

لكن مصادر مقربة من ياسمين صبري حسمت الأمر، وقالت في تصريح لمجلة “فوشيا” إن الأمر غير صحيح. ولم تصبح الفنانة المصرية حامل حتى اللحظة.

وأشارت المصادر إلى أن ياسمين صبري اتخذت خطوات فعليه بشأن الحمل، وراجعت الأطباء خاصة أنه مر عام. على زواجها من أحمد أبو هشيمة.

تأخر الحمل ورحلة علاج

وأكدت المصادر أن الفحوصات الطبية لياسمين صبري، كشفت أنها تعاني من تأخر الحمل، لكن الأمر ليس مستحيلاً.

وأضافت المصادر أن ياسمين صبري قررت الخضوع لبرنامج علاجي بدأت فيه منذ 3 أشهر، وسينتهي بعد شهرين لتهيئة. جسدها للحمل، خاصة أنها ترغب في الإنجاب من أحمد أبو هشيمة.

وجدير بالذكر أن لأحمد أبو هشيمة ابنان من زوجته الأولى هما “عمر (17 عاماً) ويوسف (20 عاماً)، بينما أشيع. أن ياسمين صبري لديها ابنة من زواجها الأول لكنها لم تؤكد أو تنفي الأمر.

هدية أبو هشيمة في عيد الحب

وتفاعلت ياسمين صبري أمس مع”عيد الحب” الذي يوافق الرابع عشر من فبراير/شباط لكل عام. حيث نشرت صور الهدية التي تلقتها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ما اثار الجدل بين متابعيها.

وقامت ياسمين بنشر صورة لباقة ورد حمراء كبيرة، وذلك عبر خاصية الستوري في موقع الصور والفيديوهات. القصيرة انستغرام، مع رسالة مكتوب عليها عيد حب سعيد حبيبتي.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بعبارة، “شكراً حبيبي”، كما قامت بنشر صورة التقطتها لقطتها التي تقف بجوار الورد. وكتبت أن الجميع أبدى إعجابه بالهدية.

ياسمين صبري

وكالعادة تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري بإثارة الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها تناقل نشطاء لصور. وصفت بـ”الصادمة” للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي تتربع على عرش الممثلات المصريات بحسب آراء الجمهور.

وتناقل المغردون صورة قديمة قالوا إنها تعود للفنانة المصرية، قبل أن تصبح مشهورة وتتزوج من رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وبجانب تلك الصورة صورة جديدة لها، وظهر عليها اختلافاً كبيراً في ما بين قبل النجومية وبعدها. وبدا على شكلها اختلافاً كبيراً. يوضح أنها تغيرت بشكل كامل بعد النجومية.

عضلات ياسمين

وكانت ياسمين صبري قد أثارت حالة من الجدل قبل أسبوعين، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو عبر انستغرام، أظهرها وهي تستعرض. لياقتها البدنية في ممارسة تمارينها الرياضية داخل صالة التدريب.

وتفاعل الآلاف من المتابعين على الصور التي بدت بارزة فيها عضلاتها، فيما ذهب آخرون للسخرية مشبهين إياها بالرجل.

وصادف تاريخ الواحد والعشرين من يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد ياسمين صبري، لتتم بذلك 33 عاماً من عمرها. فيما تحرص ياسمين. بشكل مستمر على مشاركة جمهورها أحدث الصور والإطلالات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجدير بالإشارة بأن لياسمين أعمال عديدة كان آخرها مسلسل “فرصة ثانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان للعام 2020. وكانت من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك ياسمين بطولة المسلسل أحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبى مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.