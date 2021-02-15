نشرت الفنانة كارول سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن موعد طرح كليبها الجديد الذى يحمل اسم "شكرا". وقالت كارول : "ترقبوا عملي الجديد فيديو كليب (شكرا) يوم الأربعاء ١٧ فبراير، إخراج المبدعة بتول عرفة". وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحيت حفل عيد الحب الذي نظمته دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة وسط إجراءات احترازية. واشعلت كارول الحفل بعدد من أغانيها الرومانسية والطربية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتي حصدت إعجاب وهتافات الجمهور طوال فقرتها. وأحيا أولى فقرات الحفل النجم أحمد جمال الذي نال استحسان جمهور الحفل ورواد دار الأوبرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارول سماحة تعلن موعد طرح كليبها الجديد "شكرا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.