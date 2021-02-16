قام المخرج خالد يوسف، بإعادة نشر مقطع فيديو سابق منذ العام تحدث فيه عن عيد الحب، وكشف في التعليق على الفيديو أنه أجرى مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية.
وكتب خالد يوسف، في تعليقه «بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من #كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام.. كل عيد حب وانتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه Happy Valentine’s Day».
وتابع خالد يوسف «ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت وكنت وعدت اني اكمل كلامي عنه وباذن الله اتمكن من تكمله الكلام عن اعذب واحلي واغلي قيمة انسانية وهي الحب».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفضل كرم ربنا.. خالد يوسف يعلن شفاءه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.