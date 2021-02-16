محمد منير مازحا: أى بنت مطلقة أنا جاهز للجواز

علق الفنان الكبير محمد منير "الكينج" على مشاركة الفنانة ليلى علوي له في الفيديو الذي تصدر السوشيال ميديا في أغنية "علي صوتك بالغنا" قائلًا: "عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة".

وتابع منير في تعليقه على طريقة تناول أغانيه لفكرة الحب بطريقة مختلفة قائلًا: "بلاش يا لميس السؤال ده؟ لأني كل يوم بتنقل من قلب لقلب عشان كده خايف على الأجيال الجديدة عشان الطلاق بيحصل بسرعة الأولاد بيشوفوا البنات في الصيف "بالمايوه" وفي الشتا يطلق عشان كده البنات بتتطلق كتير".

أضاف مازحًا: "أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز".