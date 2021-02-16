حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى والدته الراحلة في عيد الحب

نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يوجه رسالة مؤثرة إلى والدته فى عيد الحب.

وقال حسن :"نظرة عينيکي لها الف معنی ، مشاعر كتير جواکی وأنا في حضنك في يوم فرحی ، مشاعر كتير مش عارف أعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس.

وأضاف حسن : "كل عيد حب كنت بجيبلي ورد هدية وأنا كمان، والسنة دي هديتي لك هي الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب وانتي أجمل أم و أعظم سيدة في العالم "