عرش بلقيس .. طرح أحدث أغاني ماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «عرش بلقيس»، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وهي من كلمات: العالية، وألحان: أحمد الهرمي.

وحققت أغنية «وآهيامه» للفنان ماجد المهندس، 7 ملايين و425 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ما طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 11 يناير الجاري.

أغنية «وآهيامه» لـ ماجد المهندس، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.