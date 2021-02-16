فيديو أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي بعد غياب طويل وتشارك ابنتها الغناء

عفاف راضي حلت ضيفة على برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، بعد انقطاع طويل عن الظهور في الإعلام والابتعاد عن الأضواء، وفاجأت الجمهور بالظهور مع ابنتها والتي كشفت عن موهبتها الغنائية.

عفاف راضي تغني مع ابنتها وتسترجع ذكرياتها

وقدمت الفنانة عفاف راضي ابنتها مي للجمهور، والتي كشفت عن موهبتها الغنائية واحترافها الغناء مؤخراً، وشاركت والدتها غناء أغنيتها الشهيرة "عطاشى"، وقالت إنها لأول مرة تشارك والدتها الغناء أمام الجمهور، وكشفت عفاف راضي إن ابنتها أخفت موهبتها اغنائية ولم تكشف رغبتها من قبل في احتراف الغناء وفاجأتهم بعد تخرجها بسنوات برغبتها في احتراف الغناء وقررت دعمها.

أحدث ظهور لعفاف راضي بعد غياب سنوات

وظهرت الفنانة عفاف راضي مع ابنتها بعد سنوات من ابتعادها عن الظهور في الإعلام وكذلك ابتعادها عن الغناء أمام الجمهور منذ سنوات، وتذكرت في البرنامج بعض ذكرياتها الفنية ومنها علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وقالت إنها كانت تشاركه دائماً في الحفلات، وذلك بعدما اكتشفها الملحن بليغ حمدي وكان يقدم لها الأغاني في اللحظات الأخيرة قبل الحفلات وهو ما يضعها في مواقف صعبة وقتها.

وقالت عفاف راضي إنها كانت محظوظة بتبني بليغ حمدي لها في ذلك الوقت، وأضافت إنها تتمنى أن يكون هناك ملحن كبير يتبنى موهبة ابنتها ولكن الزمن الآن اختلف عن السابق، وأشارت إلى إنها سعيدة بموهبة ابنتها واحترافها الغناء ولم تكن متوقعة ان تكون كذلك، وكانت تتمنى ان تخبرها بموهبتها في مرحلة متقدمة لكي تدعمها وتجعلها تدرس الموسيقى وتوجهها إلى الطريق الصحيح.

ابنة عفاف راضي تحترف الغناء

وطرحت مي ابنة الفنانة عفاف راضي أغنية "عطاشى" بطريقة الفيديو كليب وقالت إنها ستطرح أغاني جديدة لها في الفترة المقبلة، ويذكر أن الفنانة عفاف راضي- 66 عاما- قد اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات والستعينيات من القرن الماضي، وقدمت أغنيات عدة أبرزها "ردوا السلام، ويهديك يرضيك"، كما اشتهرت بأغنياتها للأطفال ومنها "هم النم، وسوسة كف عروسة، ويلا بينا"، وغيرها الكثير، ومن أشهر أفلامها "مولد يادنيا" مع محمود ياسين.